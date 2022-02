Galp passou a fazer leitura de dois em dois meses, mas a facturar todos os meses

A fusão da Gasinsular na Galp Madeira tem gerado muitos constrangimentos aos madeirenses, mas, segundo a DECO - Associação de Defesa do Consumidor, o que aconteceu foi que a forma como é feita a contagem do consumo e a facturação do mesmo, é que tem gerado os problemas recentemente noticiados. Aliás, na página 6 da edição impressa de hoje do DIÁRIO damos conta de mais desenvolvimentos.

No entanto, a DECO emitiu uma nota hoje a esclarecer o que mudou. "Os consumidores continuam a receber a sua factura de gás mensalmente, mas as leituras dos contadores passam a ser efectuadas de dois em dois meses", assinala.

Na sequência de "vários pedidos de informação de consumidores devido a problemas de facturação surgidos após o envio de uma comunicação por parte da Galp Madeira", a delegação regional das DECO questionou a empresa que, assim, reconhece que "ocorreram alguns constrangimentos, em resultado da fusão da Gasinsular na Galp Madeira, que causaram atrasos no processo de emissão de facturas do gás".

Mais, "o consumidor que tenha recebido uma factura com valores elevados, devido a esses constrangimentos, pode solicitar um acordo de pagamentos em prestações, sem qualquer encargo associado", garante. "A Galp Madeira comunicou também que o processo de faturação mudou, passando de mensal para bimestral".

Nesse sentido, "a DECO pediu esclarecimentos à empresa, tendo esta explicado que o envio da factura continuará a ser mensal, alterando-se a periodicidade das leituras dos contadores, que serão efectuadas bimestralmente", reforça.

A associação lembra que "importa referir que a lei prevê que a factura deve ter uma periodicidade mensal, salvo acordo em contrário no interesse do consumidor. Relativamente às leituras dos contadores de gás, prevê-se que o intervalo entre duas leituras não deve exceder os dois meses".

Assim, "esclarecemos que os consumidores continuarão a receber as suas faturas mensalmente, embora as leituras reais do contador sejam efectuadas pela empresa de dois em dois meses, podendo assim existir facturas com base em consumos estimados".

Nesse sentido, importa também referir que a empresa insta os seus consumidores a remeterem a sua própria leitura mensalmente num período de dias determinado. "Reforçamos a importância de os consumidores comunicarem as suas leituras, evitando estimativas e consequentes facturas de acertos", adverte também a DECO.