Voo directo Funchal / Nova Iorque

Em Novembro teve início a operação da Portugal Getaways que liga Nova Iorque ao Funchal, oferecendo uma oportunidade única para quem sempre sonhou visitar a cidade que nunca dorme.

Para quem não quer perder esta oportunidade única, relembramos que o último voo acontecerá no dia 28 de Março e que as partidas acontecem à Segunda-feira às 16h00 com chegada ao aeroporto JFK às 18h50 e o voo de regresso parte igualmente na Segunda-feira às 20h50 com chegada ao Funchal às 08h05 de Terça-feira.

Com o objectivo de atrair o mercado norte-americano, esta campanha vem também proporcionar aos madeirenses a possibilidade de visitar este destino usufruindo da comodidade de um voo directo, sem escalas.

Para além da viagem em si, há a possibilidade de criar um pacote incluindo estadia num dos hotéis do grupo Pestana nesta cidade: o Pestana CR7 Times Square, em Manhattan, ou o Pestana Park Avenue em Midtown Manhattan, a 9 minutos a pé do icónico Empire State Building,

Depois é só partir à descoberta desta cidade com muitas “cidades” dentro, das ruas frenéticas, das lojas e restaurantes, dos parques e dos seus ícones: a praça de Times Square, o Central Park, a Estátua da Liberdade, o Museu de História Natural, The Metropolitan Museum of Art, o Memorial e Museu do 11 de Setembro, a Brooklyn Bridge, a Grand Central Terminal, o Empire State Building e a Broadway, entre muitos, muitos mais.

