Fevereiro já é o mês mais negro da pandemia na Madeira

Nos primeiros 20 dias deste mês, morreram 32 pessoas infectadas com o coronavírus. Também os internamentos revelam tendência crescente. Entretanto, os testes à Covid-19 representaram 14% dos gastos nos contratos públicos para aquisição de bens e serviços no mês de Janeiro. São dados que constam da notícia que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página é referente ao momento do golo do Famalicão que ditou a derrota do Marítimo em casa. O golo da equipa visitante foi validado pelo vídeoárbitro (VAR) porque o jogador em causa escapou a um fora de jogo por apenas 2 centímetros. No mesmo jogo, o Marítimo falhou um penalti e viu Winck ser expulso antes do intervalo.

A razia na produção de anona é outra notícia desta edição. Os agricultores do Faial dizem que o fruto “está uma lástima”. As colheitas apontam para quebras de 80%, sendo idênticas às do ano passado. A fraca produção nos 129 hectares inviabiliza a exportação.

Outro artigo dá conta que existem mais de 2.200 concorrentes para 22 vagas de assistente técnico. A procura surpreendeu a própria Segurança Social, que foi obrigada a recorrer a quatro escolas para realizar as provas de conhecimento.

Entretanto, damos também conta que mais de dez voos divergiram ontem devido ao vento no Aeroporto da Madeira.