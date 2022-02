Carro cai numa ravina e é descoberto horas depois no Porto Moniz

Uma viatura ligeira despistou-se e caiu numa ravina, na noite deste sábado, entre a Santa do Porto Moniz e as Achadas da Cruz. O carro só foi descoberto na manhã deste domingo, tendo a condutora sobrevivido depois de passar a noite com diversos ferimentos e exposto a baixas temperaturas.

Segundo foi possível apurar, um popular apercebeu-se de marcas de travagem naquela zona, tendo alertado o 112, por volta das 11 horas.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que encontraram a vítima viva, mas com sinais de hipotermia e diversos ferimentos.

A vítima queixava-se ainda de dores no peito, foi estabilizada e transportada para as urgências e encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.