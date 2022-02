I Duatlo Funchal – São Martinho obriga a alterações temporárias na circulação rodoviária

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização da prova denominada "I Duatlo do Funchal - São Martinho" no dia 20.02.2022 (domingo), torna-se necessário proceder às seguintes alterações temporárias na circulação rodoviária:

Interrupções de trânsito

Entre as 08:45 e as 10:45, fica interrompida a circulação rodoviária na Estrada Monumental, no troço compreendido entre a Rua do Arieiro e a Rua José António de Freitas Gonçalves, Rotunda da Assicom e Avenida Mário Soares, a sul da Rua Basto Machado.

Condicionamentos de trânsito

Será permitida a circulação rodoviária apenas aos moradores e trânsito local no troço compreendido entre a Rua do Vale da Ajuda e a Estrada Monumental, Rua José António de Freitas Gonçalves (sentido norte/sul), Caminho do Amparo, troço compreendido entre a Rua dos Piornais e a Estrada Monumental sendo que a circulação neste segmento será realizada nos dois sentidos, Travessa dos Piornais, troço compreendido entre a Rua Basto Machado e a Estrada Monumental e Rua da Praia Formosa.

Transportes públicos coletivos

Durante esta interrupção, os transportes públicos coletivos que circulam no sentido este/oeste serão canalizados para a Rua Nova do Vale da Ajuda, prosseguindo pela Rua Vale da Ajuda, Rua dos Piornais em direção à Avenida Mário Soares, sendo que no sentido oeste/este poderão circular na Estrada da Vitória ou no Caminho do Arieiro.

Outras Informações

A partir das 08:45 fica proibido todo o estacionamento existente na zona da prova. A interrupção de trânsito será coordenada pela Polícia de Segurança Pública, pelo que se solicita a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existe.