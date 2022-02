'Dona Lucinda Andrade' recebe XV Taça Escolar de Educação Rodoviária

A equipa de coordenação do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade dinamizou, na última quinta-feira, 10 de Fevereiro, a XV Taça Escolar de Educação Rodoviária. A iniciativa teve como objectivo sensibilizar os alunos para o conhecimento das principais regras e sinais de trânsito, essenciais para uma circulação em segurança.

A acção teve por público-alvo alunos do 2.º e 3.º ciclo daquele estabelecimento de ensino, os quais realizaram primeiramente uma ficha de avaliação teórica e, depois, uma prova de maneabilidade em bicicleta. Os primeiros classificados de cada ciclo irão representar a Escola na final regional da Taça. A actividade contou com a colaboração da Esquadra da Polícia de Segurança Pública de São Vicente, da Câmara Municipal de São Vicente e da Coordenação Geral do Plano Regional de Educação Rodoviária.

Realce-se que, em conformidade com a legislação em vigor, todos os participantes na acção foram portadores do certificado de vacinação e/ou de teste TRAg com resultado negativo realizado até 24 horas do início da alção.