Marco Gonçalves arranca com iniciativa 'São Martinho Freguesia de Proximidade'

Com o objectivo de garantir uma maior proximidade com a população, o executivo da Junta de Freguesia de São Martinho inicia na Nazaré a iniciativa 'Freguesia de Proximidade', que percorrerá toda a freguesia nos próximos tempos.

A iniciativa arranca a 12 de Fevereiro, pelas 10 horas junto aos campos da Nazaré. A acção de auscultação da população tem como objectivo a descentralização dos serviços e resulta da necessidade de "verificar no terreno as preocupações e as necessidades dos nossos fregueses, ouvindo e recebendo de bom grado as suas sugestões", salienta Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia: "A Junta não pode estar fechada em quatro paredes, no Centro Cívico de São Martinho".

Garantindo um novo ciclo para São Martinho, Marco Gonçalves e a sua equipa apostam numa política de proximidade efectiva, numa lógica de interligação e correlação entre a freguesia e o cidadão.

A 'Freguesia de Proximidade' está aberta a todos os fregueses, instituições, associações e outras entidades que pretendam reportar e apresentar a este Executivo as suas realidades e preocupações.