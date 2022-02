Estafetas de Duatlo 2022 no Faial revelam campeões regionais Ludens Clube de Machico e CF Andorinha

A freguesia do Faial, concelho de Santana, foi palco do Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Duatlo 2022, no passado dia 12 de fevereiro, contando com a presença de 25 equipas de estafetas, masculinas, femininas e mistas, dos diferentes clubes regionais.

Com a particularidade de cada equipa ser constituída por 3 elementos e cada elemento ter que concluir uma prova de Duatlo na distância Super-Sprint, foram disputados os títulos de campeões regionais de equipas de estafetas de Duatlo 2022 masculinos e femininos.

Assim sendo, a equipa masculina do Ludens Clube Machico (Pedro Prioste, Ricardo Rosa e Bruno Freitas) foram os campeões regionais, nos femininos foi a equipa do Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions, constituída por Iolanda Henriques, Carolina Gomes e Filipa Freitas.

Já o segundo lugar da prova foi ocupado pelo Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions, tanto em masculinos como femininos. A equipa masculina foi constituída pelos atletas Bernardo Teixeira, Diego Cisneros e Tiago Serrano e a equipa feminina por Débora Martins, Natasza SowinsKa e Mariannela Gonçalves.

Em terceiro lugar ficaram os atletas do Ludens Clube Machico, em masculinos a equipa constituída por Rúben Mendonça, Rodrigo Vieira e Pedro Martins e em femininos a equipa Carla Neves, Rubina Lara e Mariana Góis.

Foi permitida a participação de equipas mistas, contudo sem campeonato regional associado. Participaram duas equipas mistas, uma do G.D. Corticeiras (Silvana Silva, Ana Correia e Nélson Fernandes) que terminou a prova em primeiro lugar e outra do Ludens Clube Machico (José Mendonça, Sandra Teixeira e Rodolfo Alves) alcançando o segundo lugar.

Nas provas jovens, no escalão de Iniciados, Guilherme Nunes e Leonor Sousa, do Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions foram os vencedores, seguindo de Matias Brites (CDES - HP Portas & Automatismos) e Catarina Afonso (Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions). A completar o pódio, Matias Olival (Ludens Clube Machico) e Joana Serrano (Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions).

No escalão de infantis, em primeiro lugar Guilherme Pita (CDES - HP Portas & Automatismos) e Bruna Alves (Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions). Tomás Antunes e Beatriz Gomes, do Ludens Clube Machico, chegaram à meta em segundo lugar. E Júlio Serrão (Juventude Atlântico Clube) e Júlia Aguiar (Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions) conquistaram o terceiro lugar do pódio.

Quase a terminar o evento de Duatlo no Faial, tivemos a participação dos atletas do escalão de Benjamins, onde Leonardo Alves e Mariana Afonso, do Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions chegaram em primeiro lugar à meta. Os atletas Matias Figueira (CDES - HP Portas & Automatismos ) e Gonçalo Freitas (CNF) foram os segundo e terceiro lugar do escalão.

Como já é habitual desde a época 2021, os Pré-Benjamins participam nas provas regionais de forma descontraída, subindo ao pódio todos os atletas deste escalão para receber a sua medalha de participação. Nesta prova, tivemos a participação de 4 atletas Pré-Benjamins que deram o seu melhor e saíram todos vencedores desta competição.

A participação dos mais novos, desde Iniciados a Pré-Benjamins, contribuem para a conquista dos primeiros lugares do pódio de Clubes Jovens. No caso do Clube Jovem Masculino, venceu a equipa da casa CDES - HP Portas & Automatismos, nos femininos venceram as atletas do Clube Futebol Andorinha / AQUIMADEIRA-Solutions.

A próxima prova do Campeonato Regional será já no próximo fim de semana, dia 20 de fevereiro 2022, no Município do Funchal, freguesia de São Martinho, com o Duatlo do Funchal, prova disputada na Distância Sprint, pelos escalões de Cadetes e superiores e na distância Super-Sprint, disputada pelo escalão de Juvenis e Paratriatlo.

A ARTM e o Clube Desportivo Escola Santana – HP Portas & Automatismos foram as entidades organizadoras, que contaram com apoio de várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização das provas de sábado, em especial a Câmara Municipal de Santana, AMDpt, SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.