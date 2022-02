Ribeira Brava concede 250 mil euros para apoiar associativismo e IPSS

O Associativismo e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho da Ribeira Brava vão recebeu 250 mil euros como forma de apoio da Câmara Municipal. Esta ajuda monetária foi hoje aprovada pela autarquia e vai chegar na forma de protocolos de cooperação para o corrente ano.

De acordo com nota da autarquia liderada por Ricardo Nascimento, é no âmbito do Regulamento Municipal de apoio ao Associativismo que serão atribuídos 180 mil euros a 12 Associações de cariz cultural e desportivo do concelho da Ribeira Brava. Já no caso das IPPS, essa ajuda será de 70 mil euros e vai chegar a quatro entidades que prestam apoio aos munícipes.

O presidente da Câmara Municipal considera que estes apoios são de extrema importância para o bom funcionamento destas entidades e permitem o desenvolvimento de programas e acções para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Além do trabalho que fazemos em termos culturais e desportivos, valorizamos muito a importância que as associações e as IPSS’s têm no dia-a-dia dos munícipes, pois exercem um trabalho de proximidade e lidam directamente com os problemas das pessoas”, adianta o autarca, apontando para um trabalho meritório e enriquecedor.

Na mesma nota, lembra que "se juntarmos estes valores a outros já aprovados, como o apoio aos Bombeiros, no valor de 180 mil euros, e às Juntas de Freguesia, num total que, entre apoios e candidaturas para investimentos de proximidade, ascenderá a 200 mil euros, mais material de construção civil, estamos perante um aumento de cerca de cem mil euros em relação ao ano passado". Ricardo Nascimento indica que "isto demonstra compromisso e empenho da nossa parte para com as entidades que prestam um serviço importante e fundamental à nossa comunidade".