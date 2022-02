4 milhões de euros para apoiar digitalmente as PMEs

Um programa de incentivo “muito generoso” começou por reconhecer Rui Barreto, secretário regional da Economia, sobre a apresentação do 'Digital Madeira – Sistema de Incentivos à Digitalização das Micro Pequenas e Médias Empresas da Região Autónoma da Madeira', no Salão Nobre do Governo Regional.

No âmbito da reprogramação do programa operacional de incentivos 14-20 decorre o ‘Digital Madeira’ que pretende incentivar a digitalização e aceleração da transição digital na economia da Madeira.

Com uma dotação global de 4 milhões de euros e até 75% a fundo perdido, este programa, pretende apoiar as micro, pequenas e médias empresas.

Para se candidatarem as empresas têm de ter feito desde 1 de Junho de 2021 investimentos em equipamentos informáticos e software, implementar processos de e-commerce, marketing digital, desmaterialização da facturação e aquisição de montras digitais, informou o secretário.

A partir do momento que seja assinado o termo de aceitação as empresas recebem um adiantamento de 40%.

O montante máximo a fundo perdido para as micro empresas vai até 25 mil euros, para as pequenas 40 mil e as médias 50 mil.. Rui Barreto acrescentou ainda que "todas as empresas no leque das PMEs que façam um determinado investimento têm uma taxa base de fundo perdido de 60%", se forem micro e pequenas empresas têm uma majoração de mais 10 pontos percentuais.

De modo a existir uma "descriminação positiva" para as empresas sediadas no Porto Santo vai existir uma majoração de mais 5 pontos percentuais.

A par desta apresentação pública, o IDE irá também promover uma sessão de esclarecimento junto de empresários e administradores de empresas, no dia 10 de fevereiro, em formato online, no sentido dar conta desta nova medida do Governo Regional e das condições de candidatura.