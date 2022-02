Conservatório na 'Cultura no Centro' do Madeira Shopping

A 5 de Fevereiro, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode apresentou o seu primeiro concerto integrado no projecto ‘Cultura no Centro’, com a Tuna de Bandolins, resultado de uma parceria entre o Conservatório e o Centro Comercial Madeira Shopping, que pretende levar música e artes a este espaço comercial.

A 19 de Fevereiro, pelas 11h30, decorrerá o segundo de 5 espectáculos agendados, desta vez com o Ensemble de Clarinetes, com direcção artística do professor José Sousa.

Apoiar artistas e entidades nacionais do âmbito cultural é o objectivo da iniciativa ‘Cultura no Centro’, através da qual serão implementadas atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, ao longo deste ano. Com o lema ‘A cultura é o que nos move e inspira. Por isso, chegou a hora de a recebermos de volta no nosso Centro!’, o Centro Comercial Madeira Shopping agarrou a iniciativa e celebrou esta parceria com o Conservatório, que contempla 5 concertos aos sábados, entre os meses de Fevereiro e Maio.

Em Março estão ainda agendados concertos nos dias 12 e 26, de Flauta Transversal e pelo Ensemble de Acordeões, respectivamente. A 2 de Abril será a vez de assistir ao espectáculo protagonizado pelo Combo Jazz e, a 7 de Maio, ao do Consort Bisel.