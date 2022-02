Novo hospital da Madeira terá centro de startups

O novo hospital da Madeira terá um centro de startups, onde serão desenvolvidas aplicações para a área da saúde. O anúncio foi feito hoje pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto, na abertura das comemorações dos 25 anos da Startup Madeira, no Savoy Palace.

"Um centro de startups estará no hospital a desenvolver aplicações para a área da saúde, numa ligação às melhores universidades do mundo. Temos, aliás, um projecto com uma universidade nos Estados Unidos, que tem mais de seis mil patentes e que recebeu três prémios", frisou.

O governante salientou ainda que "a Madeira está a estará atenta às grandes transformações tecnológicas, que vão definir o futuro da humanidade".

Num mundo cada vez mais "virtual", segundo o governante, a Região "poderá ser uma plataforma de desenvolvimento de negócios à escala global", tal como aconteceu "nos séculos XV e XVIII".

A Madeira pode ser e deve ser um laboratório vivo na criação e no desenvolvimento de actividades económicas". Rui Barreto

Além do secretário regional da Economia, participam também nesta iniciativa o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Soares, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Será uma manhã preenchida com 24 oradores que irão abordar e partilhar um leque variado de temas, como o futuro da tecnologia, o mundo digital, o trabalho remoto, startups e investimentos.