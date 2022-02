XVII colóquio do Centro de Investigação em Educação da UMa tem início esta quinta-feira

O XVII Colóquio 'Educação e Desenvolvimento Comunitário' do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) tem início esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, pelas 9 horas, no Auditório da Reitoria.

Na sessão de abertura estarão presentes o Reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Moreira Fernandes, e o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como o Director do Centro, Nuno Fraga, e a co-presidente deste evento científico, Liliana Rodrigues.

Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, e Christos Stylianides, Ministro para a Crise Climática e Protecção Civil, da Grécia, e Luis Neri, anterior presidente da Protecção civil da Madeira, são os conferencistas convidados externos deste Colóquio. Já de dentro do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), as grandes conferências estarão a cargo de Liliana Rodrigues que irá abordar o tema 'Educação e Intervenção Comunitária' e de Jesus Maria Sousa que irá falar sobre 'O papel da educação no empoderamento da Pessoa'.

Um painel irá enriquecer o debate sobre 'Políticas de Desenvolvimento Regional', com a participação de Pedro Neto, Director Executivo da Amnistia Internacional/Portugal; Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão; Bruno Pereira, Vereador da Câmara Municipal do Funchal; e Elza Pais, Investigadora da Universidade Nova de Lisboa e Bruno Martins, Arquitecto.

Haverá também lugar para apresentação de comunicações livres em Oficinas de Educação, de acordo com os cinco eixos do Colóquio: 'Coesão Social, Territorial e Económica', 'Protecção Civil', 'Ambiente e Sustentabilidade', 'Igualdade e Inclusão' e 'Saúde e Bem-Estar'.

O Colóquio vai decorrer nos dias 17 e 18 de Fevereiro, em formato híbrido – presencial no Auditório da Reitoria da UMa e 'on-line' através do endereço http://cie.uma.pt/coloquio.