Abertas candidaturas para Estágios de Verão no Centro de Química da Madeira

Encontram-se abertas as candidaturas para realizar estágios de curta duração, durante o Verão, no Centro de Química da Madeira (CQM). Os candidatos, estudantes universitários e recém-licenciados, podem manifestar o seu interesse em participar na edição de 2022, através do preenchimento do formulário disponibilizado para o efeito, até ao dia 28 de Fevereiro.

Este ano, o CQM vai disponibilizar várias temáticas de estudo que visam proporcionar uma experiência enriquecedora numa das duas grandes áreas de investigação de investigação do CQM – Materiais e Produtos Naturais – sendo elas, especificamente: Biomateriais, Bioquímica, Eletroquímica, Fitoquímica, Nanomateriais para Aplicações Biomédicas, Química Alimentar, Química Analítica, Bioquímica Bioinorgânica, Química Computacional, Química Física, Química Medicinal e Química Orgânica.

No formulário de manifestação de interesse, os candidatos deverão seleccionar até duas áreas de investigação onde preferencialmente gostariam de desenvolver o seu estágio de Verão no CQM e partilhar o currículo vitae para fins de avaliação.

Os interessados seleccionados (efectivos e suplentes) serão posteriormente contactados pelo CQM para formalizarem a candidatura junto das entidades regionais que promovem os programas de Verão para ocupação de jovens nas férias.