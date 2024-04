“A Madeira afirma-se como destino activo durante todo o ano”

A cerimónia de entrega de prémios é sempre um dos momentos mais aguardados do Madeira Island Ultra-Trail. Depois de todo o empenho e persistência a percorrer os trilhos madeirenses, os vencedores viram este domingo esse esforço recompensado com a entrega das respectivas medalhas. Momentos que entram na história da prova, num ano de recordes, tanto ao nível de inscritos (3.481, de 58 nacionalidades), como também em duas das provas, de 85 km e 16 km, com novas marcas a bater. Um desafio para os atletas já a pensar na edição de 2025.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença na cerimónia de entrega de prémios, vincando a promoção da Madeira como destino de turismo activo e o papel que o MIUT desempenha além-fronteiras, atraindo um número cada vez maior de atletas estrangeiros.

“A Madeira afirma-se como um destino activo durante todo o ano para qualquer idade e a verdade é que o MIUT é a prova disso, já que encontramos aqui desafios muito variados e que atraem pessoas com diferentes motivações”, referiu Eduardo Jesus.

“Os atletas que nos visitem transmitem lá fora a capacidade que a Madeira tem para organizar eventos desta dimensão e natureza”, sublinha o secretário regional de Turismo e Cultura, que deixa um elogio ao trabalho do Clube de Montanha do Funchal, clube organizador do MIUT. “Estão de parabéns pelo trabalho irrepreensível e que ajuda a promover a Madeira”, destaca Eduardo Jesus, garantindo que o Governo Regional “estará sempre ao lado do MIUT”. “É um evento que transmite, da melhor forma, a mensagem de turismo activo e da afirmação desse conceito, que é o que nós pretendemos”, sublinha.

Clube organizador faz balanço positivo

O presidente do Clube de Montanha do Funchal, Sérgio Lopes, lembra que “o aumento do número de inscrições é feito de forma controlada”. “A prova principal, de 115 km, é sempre aquela que tem tido maior procura ao longo dos anos e nesta edição tivemos cerca de mil atletas a partir do Porto Moniz”, lembra. “Estamos com um evento devidamente sustentado do ponto de vista financeiro, também a nível ambiental, que é uma das nossas preocupações, a par da segurança de todos os atletas”, reforça Sérgio Lopes, que enaltece o “papel fundamental” dos parceiros do evento para o sucesso do MIUT.