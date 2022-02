Bruno Pereira enaltece "cultura de segurança" no encerramento da Semana da Prevenção no Galeão

O vereador na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Bruno Pereira, marcou hoje presença no encerramento da 'Semana da Prevenção Galeão + Resiliente', salientando a importância desta actividade na promoção de uma "cultura de segurança".

A Semana da Prevenção Galeão + Resiliente terminou esta sexta-feira, dia 11 de Fevereiro,, na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, com uma actividade, que decorreu, entre as 10 e 12 horas e que incluiu uma demonstração das valências da Equipa de Resgate e Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, da Unidade Especial de Polícia, Grupo Operacional Cinotécnico da PSP e Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, contando também com a presença de muitos alunos.

"Através do seu Serviço Municipal de Protecção Civil, a CMF tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades com esta, em que os objectivos são sensibilizar a população para a temática da protecção civil e segurança, com o intuito de termos uma população cada vez mais resiliente, com uma cultura de segurança", vincou Bruno Pereira, sublinhando a que "é fundamental ser feita na comunidade escolar", tal como nas Zonas Altas do Funchal.

Bruno Pereira frisou ainda a importância destes simulacros, "não só para poder passar a mensagem para comunidade, mas também como forma de testar e articular o trabalho das entidades envolvidas", salientando igualmente o papel dos Núcleos de Protecção Civil, que "são muito importantes nesta estratégia municipal de maior resiliência e de maior capacidade".