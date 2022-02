Irineu Barreto satisfeito com funcionamento do radar do Areeiro

Foi no decorrer de uma audiência de apresentação de cumprimentos, com o recém-nomeado Comandante da Estação de Radar N.º 4, Tenente-Coronel José Carlos Gama Sargaço, que o Representante da República para a Região se mostrou satisfeito com o funcionamento pleno do radar instalado no Pico do Areeiro.

Na ocasião, Irineu Barreto manifestou a sua satisfação por este equipamento militar estar a funcionar no pleno das suas capacidades operacionais, e desejou ao Tenente-Coronel Gama Sargaço as maiores felicidades no desempenho da Missão que lhe foi atribuída.