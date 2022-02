JPP convida população a participar no debate com o Governo na quinta-feira

Na sua iniciativa de hoje o JPP convidou a população da Madeira e do Porto Santo a participar no debate da próxima quinta-feira, com a presença do Governo Regional, na Assembleia Legislativa da Madeira.

À semelhança dos debates anteriores, Élvio Sousa convidou a população a enviar contributos, sugestões ou temas que queiram ver discutidos no plenário regional.

"É auscultando, é ouvindo a população que temos presente as reais preocupações da população da Madeira e do Porto Santo", disse.

O debate, que decorrerá, no próximo dia 17 de Fevereiro, no período da manhã, tem como tema 'Assuntos pendentes do Governo Regional da Madeira com a população da Madeira e do Porto Santo', sendo já o 11.º debate agendado pelo JPP desde que este iniciou a sua actividade, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Neste momento, nós somos o único partido que está a utilizar este direito regimental de agendamento de debates potestativos com o Governo, além dos debates mensais que decorrem, com temáticas propostas, ora pelo Governo, ora pela Assembleia”. Élvio Sousa

Os partidos podem agendar dois debates potestativos por sessão legislativa, momento que permite “acompanhar e fiscalizar a acção governativa”.

“Além dos contributos, lanço o convite à população para acompanhar o debate, quer de forma online, quer presencialmente uma vez que a bancada do público já pode ser utilizada”, lembrou.

As propostas poderão ser enviadas por diversas vias, desde as redes sociais do partido ao próprio contacto telefónico, nomeadamente, por whatsapp, pelo número 915 201 928.