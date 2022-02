Introdução no consumo dos principais combustíveis cresceu 14,1% em 2021

Em 2021, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina), na Região Autónoma da Madeira (RAM) rondou os 142,3 milhões de litros, tendo crescido 14,1% face ao ano precedente, revela a Direcção Regional de Estatística (DREM), com base em dados fornecidos pela Alfândega do Funchal.

A informação desagregada pelos principais tipos de combustível mostra que foram introduzidos 102,8 milhões de litros de gasóleo, +13,9% que em 2020.

No que se refere às gasolinas, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respectivamente, os 29,9 e os 9,6 milhões de litros, o equivalente (pela mesma ordem) a acréscimos de 18,1% e 4,9% face ao ano precedente.

No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo em 2021 foi de 10,7 e 5,7 mil toneladas, respectivamente, traduzindo um incremento de 5,0% e um decréscimo de 5,7%, comparativamente a 2020. Por sua vez, no gás natural, a quantidade introduzida foi de 27,6 mil toneladas (+10,6% do que no ano precedente).

Na sua análise, a DREM, ressalva que "apesar do crescimento face a 2020, a comparação com 2019 no que se refere à introdução dos principais combustíveis, evidencia uma quebra de 4,9%".

Se olharmos apenas para o quarto trimestre de 2021, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) atingiu os 38,2 milhões de litros, valor superior ao do período homólogo em 13,0%.

Naquele trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 27,2 milhões de litros (+11,7% face ao mesmo trimestre de 2020). No que se refere às gasolinas, observa-se que entre Outubro e Dezembro de 2021, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 8,5 e 2,4 milhões de litros, tendo aumentado 23,3% e diminuído 2,9%, respectivamente, face ao mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, no 4.º trimestre de 2021, a quantidade introduzida de gás propano e butano rondou as 3,3 e 1,5 mil toneladas, pela mesma ordem, enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 7,5 mil toneladas (+8,6% do que o período homólogo).

Média dos preços de 2021 foi mais alta que em 2020

Os dados divulgados permitem também concluir que, em 2021, a média dos preços máximos de venda ao público do gasóleo rodoviário foi de 1,373 euros, tendo aumentado 22,0 cêntimos face a 2020.

Tendência idêntica observou-se no caso da gasolina de 95 octanas, cujo preço médio foi de 1,590 euros, o que representou um acréscimo de 21,8 cêntimos entre 2020 e 2021.

No 4.º trimestre de 2021, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,501 euros, superior ao registado no período homólogo (1,117 euros) e ao trimestre anterior (1,420 euros).

No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio no último trimestre de 2021 foi de 1,703 euros, observando-se um acréscimo de 34,2 cêntimos face ao verificado no período correspondente do ano precedente e mantendo-se a sequência de aumentos nos 3 trimestres anteriores.