JPP Machico pede rápida intervenção em várias estradas

A concelhia do JPP – Machico esteve hoje na freguesia de Santo António da Serra, tendo verificado o estado de degradação do Caminho da Levada da Serra e do Caminho da Fonte da Velha. Situações que, segundo o partido, não são únicas no concelho.

O JPP alerta para o facto destes caminhos municipais serem os únicos acessos a habitações, produções agrícolas e a empreendimentos turísticos únicos na Região.

"Na freguesia do Caniçal temos outro caso flagrante, situado na rua das Feiteirinhas. Há anos que a mesma carece de remodelação profunda, tendo em conta que é uma rua que permite a ligação de muitas famílias às suas habitações na urbanização ali existente, sendo também o único acesso ao cemitério municipal do Caniçal", referiu.

Acrescentou que o mesmo também se verifica no caminho do Lombo dos Leais, na freguesia do Porto da Cruz, cuja intervenção aguarda deste a intempérie de 2013.

"Estas situações são apenas alguns exemplos que demonstram a necessidade de intervenção urgente por parte da Câmara Municipal, tendo já o deputado municipal do JPP, Luís Martins, solicitado ao executivo municipal um levantamento dos acessos do Concelho, com vista à resolução deste problema, com a maior brevidade possível", referiu.

"Sendo certo que todo este trabalho exige um planeamento sério, também é certo que estas são situações que se arrastam há anos pelo que o JPP espera que a Câmara Municipal de Machico seja rápida, quer no levantamento de todas os caminhos com necessidade de intervenção, quer na própria requalificação necessária à melhoria das acessibilidades aos residentes, agricultores, visitantes e turistas", concluiu.