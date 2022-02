FBI está a investigar ameaças de bomba a universidades negras

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou esta quarta-feira que o FBI está a investigar as ameaças de bomba dirigidas a várias universidades da comunidade negra.

"Os americanos têm o direito de estar seguros no trabalho, locais de culto e na escola. O FBI está a investigar as ameaças contra as nossas faculdades, universidades e locais de culto historicamente negros", afirmou Kamala Harris, numa publicação na rede social Twitter.

Mais de uma dezena de universidades fundadas para a comunidade negra nos EUA receberam ameaças de bomba nos últimos dias.

Perante a ameaça, algumas encerraram e interromperam as suas atividades.

Entre as instituições em causa, estão a Howard University, onde Kamala Harris estudou, bem como as universidades de Columbia, Morgan, Coppin, Fort Valley e Edward Waters.

As ameaças ocorreram numa altura em que se celebra o mês da herança negra, que comemora a história da diáspora africana.