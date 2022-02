Sócios do Marítimo recebem bilhete adicional para o jogo com o Famalicão

Para o jogo deste domingo, na recepção do Marítimo ao Famalicão, em jogo da 23ª jornada da I Liga, mantêm-se as regras em vigor na Madeira, ditadas pela DRS.

Deste modo, para entrar no estádio será apenas exigido o Certificado de Vacinação Iniciada (primeira dose) ou Certificado de Recuperação da doença ou, na ausência destes dois certificados, um teste antigénio com resultado negativo e validade de sete dias, sendo que as crianças com menos de 12 anos não estão sujeitas as estas restrições relacionadas com a Covid-19.

Os sócios do Marítimo com a quota em dia têm acesso gratuito ao estádio e ainda o direito de adquirir um bilhete adicional. Para o público em geral, os ingressos custam 15 euros para a bancada poente, 10 euros para a bancada nascente e 5 euros para as bancadas Topo Norte e Sul, estando já à venda nas lojas do clube e, no dia do jogo, na bilheteira do estádio a partir das 13h30.