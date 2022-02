Universidade da Madeira integra projecto europeu para a igualdade de oportunidades

A Universidade da Madeira juntou-se ao projecto europeu 'STATUS - Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students', que visa a igualdade de oportunidades e a integração de cidadãos sub-representados.

Esta é uma iniciativa financiada pela União Europeia, tendo por base o programa 'Erasmus+ KA220-HED – Cooperation Partnerships in Higher Education'. Aos parceiros portugueses juntam-se representantes da República da Sérvia, Roménia e Itália, com duração de quatro anos.

De acordo com nota da UMa, "a coordenação do STATUS está a cargo da Preschool Teacher Training College Mihailo Palov – Vršac (República da Sérvia), contando ainda com a participação de outras instituições públicas e privadas, de reputação internacional, tais como Universitatea 1 Decembrie 1918 (Roménia), Western Balkans Institute (Sérvia), CESIE - European Centre of Studies and Initiatives, e a Universita Degli Studi di Palermo (Itália)".

Alcina Sousa e Gonçalo Gouveia são os docentes da Faculdade de Artes e Humanidades e da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia que integram o projecto pela UMa. A aprovação deste projeto “afigura-se particularmente relevante, no momento actual, considerando que a temática deste projecto, versando especificamente questões relacionadas com a igualdade de oportunidades e a integração de cidadãos sub-representados, se conjuga, positivamente, com o forte investimento actual nestas áreas, por parte da União Europeia, de Portugal e, com particular significado, por parte da UMa, nomeadamente através da implementação da recente Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias”.