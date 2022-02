Câmara de Lobos promove terceira edição do 'Banco de Ideias'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) irá realizar, pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa 'Banco de Ideias – A tua Ideia Conta', que visa a promoção da participação juvenil na vida do concelho.

A iniciativa surgiu em 2020, tendo sido operacionalizado nas últimas duas edições pela Associação de Amigos das Artes - Teatro Metaphora. A parceria mantem-se, mas este ano a operacionalização da iniciativa estará a cargo da autarquia, tendo o município criado o regulamento da mesma, que se encontra em fase de discussão pública.

"O concurso vem no seguimento da política participativa seguida pelo município, já aplicada em outras iniciativas como o PDM Participativo, a realização do Diagnóstico Social Participado e outras iniciativas no âmbito da Agenda 21 Local da qual Câmara de Lobos foi pioneira na aplicação da metodologia. O objectivo passa por continuar a incentivar a participação ativa, consciente, informada e responsável, dos jovens, na vida do concelho, neste caso com a efetivação das melhores ideias na área da sustentabilidade e da inclusão", destaca o executivo em nota de imprensa.

Este concurso é destinado a jovens de Câmara de Lobos, entre os 16 aos 30 anos, sendo que após aprovação do regulamento, já enriquecido com os contributos da discussão pública em curso, será anunciado o período de participação

Nas últimas duas edições foram 18 os projetos submetidos a apreciação, tendo sido investido um total de 10.mil euros para a concretização dos cinco projectos vencedores das edições anteriores.

A expectativa para este ano é que os jovens voltem a responder à chamada.