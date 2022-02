Pedro Calado diz que Savoy Palace é um bom exemplo do que se pretende para o Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) defende uma cidade de investimento e de qualidade, onde os empresários se sintam bem e que têm na autarquia um parceiro de negócios e de criação de postos de trabalho. Pedro Calado falava ontem à noite durante a abertura oficial do ‘Pau de Lume, o novo restaurante do hotel Savoy Palace.

O autarca considera que o novo espaço faz uma elevação de trabalho de espírito de equipa e de qualidade à cidade e à Região.

Pedro Calado realçou que a construção do novo Savoy foi um projecto "arrojado" elevando a qualidade da oferta turística na Região. "Hoje nós temos uma cidade e uma Região diferente, melhor, mais desenvolvida e com um nível qualitativo muito acima daquilo que nós estávamos habituados. Isto é um bom exemplo para aquilo que se pretende também na cidade do Funchal. Nós temos que nivelar o investimento sempre por cima", defende o autarca.

O presidente da autarquia do Funchal quer fazer crescer a cidade olhando para cima e não para baixo e nesse sentido pede aos empresários que façam este tipo de investimentos e que não tenham medo de arriscar, sublinhando que a resposta do mercado tem sido muito positiva, em especial dos madeirenses que tem aguentado este investimento.

Pedro Calado disse encarar com o mesmo espirito resiliente, a olhar para cima e com qualidade o projecto da CMF. "Nós estamos a trabalhar com o mesmo afinco e com a mesma dedicação para termos uma cidade diferente", referiu. "Nós queremos uma cidade de investimento, de qualidade".

Neste particular, anunciou estar a encetar na autarquia uma remodelação interna, desburocratizando os serviços, reduzindo a carga fiscal quer para as empresas quer para as famílias. "Estamos a ajudar a simplificar e a reorganizar os departamentos internos exactamente para dar uma resposta rápida àquilo que são os anseios dos investidores, porque sabemos que não querem perder tempo com burocracias", defendeu. "Querem ter investimento rápido, e com retorno e que ajude a crescer a cidade. É para isso que a CMF está a trabalhar e é para isso que vamos continuar a olhar para os empresários, tendo as portas abertas para este e outros investimentos”, referiu.

Pedro Calado deu os parabéns ao grupo AFA e ao Grupo Savoy, por serem sempre arrojados e empreendedores e fazerem a diferença, investindo com qualidade.

Já Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, para além de enaltecer o espírito empreendedor do grupo Savoy e Grupo AFA, deixou um elogio à CMF por constatar que a cidade está mais limpa, mais bem arranjada e que os jardins estão cuidados, ao contrário da "bandalhice" que existia até ao momento em que a actual equipa liderada por Pedro Calado tomou posse.