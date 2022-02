Nascimento lança desafio para reabilitação do edifico da Casa do Povo da Ribeira Brava

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava destacou, ontem, o trabalho da Casa do Povo da Ribeira Brava em diversas áreas, sobretudo no apoio à população mais vulnerável durante a pandemia, através do programa 'Farol'.

Ricardo Nascimento participou na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais e aproveitou para enaltecer o papel destas entidades no dia-a-dia da população.

“O Município da Ribeira Brava sempre valorizou o trabalho das Casas do Povo do concelho e todos os anos investe uma verba do nosso orçamento para estas e outras associações culturais e desportivas do concelho”, salientou o autarca, acrescentando que “apesar dos tempos difíceis que passámos, devido à pandemia, mantivemos as verbas à semelhança dos anos anteriores”. Ricardo Nascimento

Recordou o papel activo desta entidade em termos culturais, quer no reavivar das missas do parto, em colaboração com a paróquia, nos cantares de São João, no ensino da música e na formação.

À nova direcção, agora liderada por Álvaro de Jesus, deixou o desafio para, conjuntamente com o Município, contribuir para a regeneração do imobiliário da Ribeira Brava.

“No âmbito de uma candidatura à ADRAMA, com o apoio da Autarquia, vamos tentar reabilitar este edifício com melhores condições. Ficamos com esta zona mais bonita e aprazível e vocês ficam com melhores condições de trabalho”, referiu o autarca que, minutos depois, viu o seu pedido ser aceite pelo Governo Regional.

Miguel Albuquerque, que participava na cerimónia juntamente com a secretária regional da Inclusão e Cidadania, manifestou total disponibilidade para apoiar a Casa do Povo naquilo que forem as suas necessidades.