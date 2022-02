Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 17 de Fevereiro

09h00: Reunião plenária - debate potestativo requerido pelo JPP, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00: Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

09h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intervém na sessão de abertura do XVII Colóquio 'Educação e Desenvolvimento Comunitário', no auditório do Colégio dos Jesuítas;

09h30: Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

10h00: A ASA - Associação de Desenvolvimento de Santo António e a Junta de Freguesia de São Gonçalo irão assinar um acordo de cooperação entre as duas instituições, na sede da Junta de Freguesia de São Gonçalo;

11h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o Hospital Veterinário da Madeira, no Caminho de Santo António, no Funchal;

12h00: A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita, no Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira, o primeiro centro da região inteiramente dedicado à recuperação de aves selvagens;

15h30: Sessão de apresentação das conclusões da Assembleia Geral Extraordinária ACIF-CCIM, na Rua dos Aranhas;

16h30: A CDU realiza, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal, uma iniciativa no âmbito da campanha contra o aumento do custo de vida.