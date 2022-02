BVM socorrem idosa e invisual presa em casa há dois dias

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) socorreram esta manhã, pelas 7h20, uma idosa que estava presa dentro de casa, na Rua do Lazareto, há pelo menos dois dias.

Para agravar a situação, a senhora de 78 anos é invisual, pelo que o resgate, assistência e posterior encaminhamento para as urgências do Hospital do Funchal eram imprescindíveis, uma vez que o seu estado de saúde era de fraqueza geral.

Para entrar na casa os bombeiros tiveram de arrombar a porta, estando acompanhados por agentes da PSP que tomaram conta da ocorrência para determinar as circunstâncias desta situação.