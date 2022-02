Portugal tem à sua disposição "oportunidades históricas" mas o caminho ainda é longo

A Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, aborda hoje ‘O impacto da Política de Coesão no Desenvolvimento Regional’ no XVII Colóquio ‘Educação e Desenvolvimento Comunitário’ do Centro de Investigação em Educação da UMa.

Na ocasião, a economista frisou que Portugal tem à sua disposição "oportunidades históricas" através dos apoios provenientes da União Europeia e apelou à criação de estratégias coerentes para que, nos próximos 10 anos, Portugal e as suas regiões ultrapassem os seus bloqueios.

"Ainda temos muito a fazer porque o caminho ainda é longo e o atraso histórico é grande”, reconheceu.

A Comissária Europeia reforça a necessidade de criação de estratégias na área da educação e formação para criação de mão-de-obra "mais produtiva e capaz", crescimento económico, assim como para um desenvolvimento sustentável.

A Madeira, por sua vez, enquanto Região Ultraperiférica "já se afirmou" e tem todas as capacidades para crescer.

A conferência foi moderada por Carlos Nogueira Fino.

