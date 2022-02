Secretaria da Educação promove seminário sobre "Dimensões da Sexualidade"

No âmbito do Projeto de Educação para a Sexualidade e Afetos (ESA), realizar-se-á o Seminário “Dimensões da Sexualidade Humana: raízes, conceitos, pedagogias”, a decorrer hoje, 14 de Fevereiro, e nos dias 17 e 21 de Fevereiro de 2022, das 14h30 às 17h45, através da Plataforma Microsoft Teams. Esta actividade formativa destina-se a agentes educativos de todas as áreas e níveis de ensino - educadores, professores, psicólogos.

Neste encontro, pretende-se abordar e refletir sobre dimensões da Sexualidade Humana e dos Afetos, essenciais para a saúde, e desmistificar questões relacionadas com o desenvolvimento sexual dos jovens.

"Do programa constam preleções diversas, que serão dinamizadas por oradores de referência, designadamente, o Dr. Mário Cordeiro, que abordará o tema Sexualidade – vivê-la de forma prudente, gratificante e responsável; a Dra. Maria João Faustino, com o tema Para além do consentimento: eliminação da violência contra as mulheres, online e offline; a Dra. Isabel Faustino, com a preleção Sexualidade, violência e vitimação: o papel dos agentes educativos e a Dra. Carla Câmara, que incidirá sobre os Aspetos psicoafetivos da sexualidade", refere um comunicado da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

"A escola assume um papel relevante na formação de crianças e jovens e na articulação com as famílias, sendo fundamental que os profissionais em educação garantam uma abordagem desta temática de forma ajustada, pedagógica e cientificamente sustentada", acrescenta.

Veja o programa na imagem anexa.