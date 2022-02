Marítimo apresenta queixa-crime contra terceiros

Em comunicado publicado no seu site oficial, vai o Marítimo vai apresentar queixa no Ministério Público pelos factos ocorridos numa loja que é propriedade da instituição, sita na Rua Dr. Pita nº4, junto ao Clube de Ténis do Funchal, e em terrenos pertencentes ao Estádio do Marítimo.

“O Club Sport Marítimo foi confrontado com a mudança abusiva das fechaduras. Para além disso, as informações afixadas no local – como documenta a foto – induzem em erro sobre o nome do legítimo e inequívoco proprietário do espaço”, lê-se no comunicado.