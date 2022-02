Uma postura terceiro-mundista

Boa noite!

Mais de 80% dos votos dos emigrantes no círculo da Europa foram considerados nulos, após protestos do PSD. Ou seja, 157.205 eleitores que fizeram questão de votar foram ridicularizados e desrespeitados apenas porque depois de validados os boletins, alguém resolveu anulá-los por falta de documento de identificação. Mais uma vez ganhou a burocracia e perdeu a democracia.

A esta hora desconhecemos o que escreveram aqueles que tanto se escandalizaram com os trabalhos jornalísticos sobre os votos habitualmente desperdiçados nas Legislativas, por manifesta falta de um círculo nacional de compensação e comprovado desleixo político que perpetua uma lei eleitoral anacrónica.

Como se constata mais uma vez, são os políticos que não tratam os votos por igual e transformam em lixo muita da vontade popular. Por causa de mais este número de circo. Por serem preguiçosos já que passam uma legislatura na Assembleia da República sem pachorra para rever a lei. Por causa da aversão aos meios tecnológicos que evitariam posturas terceiro-mundistas. Por se revelarem acomodados a um sistema que lhes dá conforto, preferindo discutir com afinco as vice-presidências parlamentares e a disposição dos partidos no hemiciclo do que questões fulcrais para um melhor funcionamento da democracia.

Esperemos que ainda se lembrem do apelo feito em dia de reflexão por Marcelo Rebelo de Sousa. Ou então que o Presidente da República tenha a coragem de recordar com insistência que importa facilitar a vida a quem quer votar, mas vai perdendo a paciência e a margem de tolerância para com decisores que complicam processos e impedem a participação cívica.