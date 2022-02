Milson despede-se do Marítimo com mensagem nas redes sociais

O ex-jogador do Marítimo, Milson, que assinou no final desta semana um contrato com o clube russo do Nizhny Novgorod, escolheu as redes sociais para se despedir do seu antigo clube e agradecer os quatro anos em que vestiu a camisola verde-rubra.

"Queria aqui deixar-vos uma mensagem de agradecimento por estes quase 4 anos que passei ao vosso lado, foi com vocês que me desenvolvi, me tornei profissional e fiz a minha estreia na primeira liga!", pode ler-se na mensagem publicada na sua página do facebook.

Para além dos enormes agradecimentos feitos aos seus colegas, quer da equipa A, equipa B e sub-23, bem como todas as estruturas técnicas e aos adeptos o jogador angolano admitiu que não foi este o final feliz do Marítimo.

"Infelizmente, este não foi o fim que eu esperava, no entanto vou vos ser sempre grato!"

Deixamos aqui a mensagem deixada na página do Instagram de Milson.