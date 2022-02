Ryanair anuncia programação para o Verão com rotas para a Madeira

A Ryanair anunciou hoje a programação para o Verão, de e para Portugal, com mais 15 novas rotas, para um total de 165, que incluem destinos como Bari (Itália), Billund (Dinamarca), Madeira e Paris (França), esperando crescer para 11,5 milhões de passageiros transportados.

O presidente executivo (CEO) da companhia aérea irlandesa, Michael O'Leary, disse prever um crescimento na Madeira, no Porto, este Verão, e em Faro o responsável disse estimar que a operação naquele período seja melhor do que a de 2019.

"Esperamos ver uma grande recuperação do tráfego", apontou o responsável.

Ryanair pode ter de cancelar 20 rotas em Lisboa no Verão devido a 'slots' da TAP O presidente executivo (CEO) da Ryanair, Michael O'Leary, disse hoje que a companhia aérea irlandesa pode ter de abdicar de 20 rotas em Lisboa, este verão, devido à acumulação de 'slots' não usados pela TAP.

A Ryanair entende que a libertação de 'slots' deveria acontecer já no verão e lembrou que investiu 700 milhões de euros no aeroporto de Lisboa, este inverno, com sete aviões, acrescentando estar disposta a continuar a investir no verão, "desde que o Governo português exija à TAP a libertação de alguns dos 'slots' não utilizados até ao final de fevereiro.

Caso contrário, em março, a Ryanair ver-se-á "forçada" a retirar três aeronaves do aeroporto Humberto Delgado.

A companhia aérea irlandesa defendeu que a libertação de 'slots' é uma forma de "promover a concorrência, o crescimento e salvaguardar rotas e empregos em Lisboa" e que, assim, poderia trazer a Lisboa mais um milhão de passageiros, este ano.