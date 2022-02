Férias de Verão em São Tomé

Em 2022 desça à linha do Equador e visite um paraíso chamado São Tomé.

Com partidas de Lisboa até 31 de Outubro, são vários os programas que permitem explorar alguns dos locais mais emblemáticos deste destino paradisíaco: a linha do Equador fica localizada no Ilhéu das Rolas e é um local onde vai querer tirar uma fotografia de recordação, a encantadora Roça Monte Café, uma das mais antigas do país, a Roça Agostinho Neto, com a sua população sempre simpática e Cascata de São Nicolau, onde pode mergulhar. Não vai querer perder as Praias da Lagoa Azul, Tamarindos e Jalé e, claro, a deliciosa gastronomia à base dos produtos disponíveis, principalmente o peixe e marisco sempre frescos.

A escolha é sua…

Pacote São Tomé – desde 847€

Inclui 7 noites em regime só alojamento na Rocks Tree House

Pacote São Tomé e Santana – desde 868€

Inclui 4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço na Sweet Guest House e 3 noites em regime só alojamento na Rocks Tree House

Circuito Cacau, Chocolate e Tradição – desde 1 256€

Inclui 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço na Sweet Guest House, com visitas e refeições conforme o programa

Pacote São Tomé com Príncipe – desde 1 449€

Inclui 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço na Roça São João dos Angolares e na Roça Belo Monte

Os preços acima são por pessoa e incluem passagem aérea Lisboa/São Tomé/Lisboa em classe “E” com direito a bagagem de mão, transporte partilhado aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento em quarto duplo no regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alteração) e Seguro Victoria Internacional Operador.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, taxas locais, gratificações, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

