Al Hilal anúncia saída de Leonardo Jardim

Já é oficial! O madeirense Leonardo Jardim já não é o treinador do Al Hilal.

Em comunicado oficial, o clube saudita anunciou há instantes a saída do técnico português, tendo admitido que a rescisão de contrato foi acordada pelas duas partes e com o clube a agradecer ao treinador português pelo trabalho feito.

Logo depois do anúncio da saída de Leonardo Jardim, o Al Hilal divulgou o seu sucesso. Trata--se do argentino Ramón Díaz, que está assim de regresso, depois de ter orientado o clube em 2016/2017 e 2017/2018. O técnico tem contrato até ao final da temporada.

De referir que o treinador madeirense conquistou uma Liga dos Campeões asiática e uma Supertaça da Arábia Saudita, durante a época em que esteve no clube. Recentemente, a equipa terminou o Mundial de Clubes no quarto posto, onde veio a ser goleada por 4-0 frente ao Al-Ahly no jogo de terceiro e quarto lugares.