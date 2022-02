Boaventura recebeu estágio e exames de Graduação de karaté da ANAM

No passado sábado dia 12 de Fevereiro a Casa do Povo da Boaventura, serviu de palco para acolher um estágio e exames de graduação de Karaté da Associação Nacional de Artes Marciais (ANAM).

No evento estiveram representados os três Dojos (Dojo da Boaventura, Dojo das Feiteiras estes dois são localizados no mesmo Concelho, o de São Vicente, Dojo do Faial por sua vez no Concelho vizinho Santana, estando eles sobre a direcção técnica do sensei David Camacho 3 Dan e treinador de grau I de karaté estando filiado na ANAM)

O Sensei João Carlos Cardiga 7 Dan e Diretor Técnico da ANAM ministrou o estágio sendo coadjuvado pelo sensei David Camacho 3 Dan. Este estágio sendo o de Inverno teve uma participação de 25 atletas, com destaque para o atleta mais novo que participou que tinha a idade de 5 anos, enquanto o mais velho conta com 46 anos de idade. Os atletas que se propuseram a exames tiveram 100% de sucesso que foram supervisionados e avaliados pelo Sensei João Cardiga 7 Dan.