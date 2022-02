Estudante da Madeira "surpreendida" com tentativa de ataque terrorista

O país inteiro foi ontem surpreendido com a notícia de que um jovem, de 18 anos, caloiro do curso de Engenharia Informática, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária por estar a planear cometer hoje um atentado terrorista na sua universidade, com o objectivo de matar o máximo possível de pessoas.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, a frequentar o mesmo ano da licenciatura de João Real, há uma jovem madeirense que ficou “surpreendida” quando tomou conhecimento do sucedido, como toda a restante comunidade académica. Apesar da sua surpresa inicial, a estudante encontra-se bem e tranquila, e prossegue normalmente com a sua vida escolar.

Apesar de alguns estudantes ainda se encontrarem receosos e ponderarem faltar aos exames, o diretor da Faculdade de Ciências da Universidade, Luís Carriço, deixou, esta manhã, uma “uma mensagem de tranquilidade”, garantindo que a segurança dos alunos, docentes e funcionários nunca esteve em causa e que “não há quaisquer indícios que ponham em causa a segurança de todos nesta comunidade".

*Texto elaborado pela estagiária Carolina Rodrigues, com supervisão do orientador e jornalista João Filipe Pestana.