Câmara Municipal do Funchal associa-se às comemorações do Dia Mundial da Rádio

Assinala-se hoje, dia 13 de Fevereiro, o Dia Mundial da Rádio.

A Câmara Municipal do Funchal associa-se a esta comemoração mundial deste meio de comunicação, que enaltece e valoriza, saudando todas as rádios e todos os seus profissionais, sejam da comunicação, sejam do entretenimento, da Região Autónoma da Madeira, em geral, pelo enorme contributo que sempre dão no exercício da sua actividade.

Recorde-se que foi no Teatro Baltazar Dias, da Câmara Municipal do Funchal, em 1948, onde primeiro funcionaram, provisoriamente, os estúdios do PEF.

"A todas as rádios da Região, pois, um bem-haja, pela sua existência, pelo seu rico passado, mas sobretudo pelo presente, pelo que diariamente fazem em prol da sociedade, sabendo que o seu futuro será, certamente, cheio de sucessos", refere a autarquia do Funchal através de uma nota de imprensa.

Foi há 76 anos que a United Nations Radio, pela primeira vez, fez uma emissão para seis países em simultâneo. A data foi declarada pela UNESCO em 2011, tendo sido, no ano seguinte, já comemorada a nível mundial.

"Desde a sua descoberta e entrada em funcionamento enquanto meio de comunicação e entretenimento, a rádio tem tido um papel fundamental, acompanhado os mais importantes acontecimentos da nossa história colectiva enquanto espécie, tendo sempre sabido adaptar-se aos tempos, continuando a cativar público, quer pela informação, companhia e lazer, que proporciona, numa forma única, mas eclética, de ser e estar na sociedade", realça.