Presidente da ALM dá boas-vindas aos participantes no XXIV Capítulo e elogia a cultura gastronómica

Participam no XXIV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira cerca de 150 confrades, provenientes de cerca de meia centena de confrarias de vários países europeus, a quem, na sexta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira deu as boas-vindas à Região.

Através de comunicado à imprensa, a ALM cita José Manuel Rodrigues que destacou o “papel importantíssimo” dos confrades na “divulgação da gastronomia, dos vinhos e da cultura de cada uma das regiões”. Em Câmara de Lobos, o presidente do Parlamento madeirense, também confrade, vincou que, “numa época de globalização, a cultura é um factor distintivo dos povos e a identidade de cada povo”, por isso pediu uma união de esforços de modo a valorizar, ainda mais, as riquezas gastronómicas, apontando, no caso da Madeira, a espetada e o peixe-espada-preto como dois exemplos da qualidade da gastronomia madeirense.

Os 150 participantes no XXIV Capítulo são estar tarde recebidos no Parlamento madeirense, com a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, a fazer as honras da casa.

A Confraria Enogastronómica da Madeira encontra-se a realizar o seu XXIV Grande Capítulo, desde o 25 e até ao 28 de Abril de 2024.

No domingo, no último dia, os confrades vão degustar um 'panelo', almoço típico madeirense que será servido no Chão da Ribeira, no Seixal, concelho do Porto Moniz.