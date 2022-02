AMRAM sensibiliza municípios sobre os Bairros Comerciais Digitais

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) promoveu ontem, dia 8 de Fevereiro, uma acção de sensibilização sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Nesta iniciativa, que teve a colaboração do Instituto de Desenvolvimento Regional, através da sua presidente, Maria João Monte, participou, on-line, a directora-geral do Comércio, Serviços e Restauração da Direcção-Geral das Atividades Económicas, Clotilde Cavaco.

Esta acção de sensibilização surge no seguimento da publicação do aviso que enquadra a Manifestação de Interesse para o Desenvolvimento de Projetos no âmbito dos Bairros Comerciais Digitais, "a que podem concorrer todos as autarquias e juntas de freguesia da Madeira e Porto Santo, até pela importância que este projecto poderá assumir, na dinamização das actividades económicas das empresas do comércio e serviços da Região", conforme destaca Pedro Calado.

Em nota de imprensa. o presidente da AMRAM sublinha a relevância desta acção de sensibilização, uma vez que "os Bairros Comerciais Digitais são uma iniciativa importante para os sectores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor".

Calado realçar ainda o foco que será dado "à proximidade, ao urbanismo comercial, à digitalização da experiência de consumo".

Nesta acção de sensibilização nove dos 11 municípios que constituem a AMRAM, com excepção de Santana e Ponta de Sol.