PCP acusa Governo e IHM de deixarem ao abandono moradores do Bairro de Santo Amaro

O deputado do PCP Ricardo Lume esteve hoje, no Bairro de Santo Amaro, para denunciar "a inércia do Governo Regional e, em particular, da empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) na resolução dos problemas dos seus inquilinos".

"Muitas têm sido as conferências de imprensa por parte do IHM e pelo Governo Regional a referir que uma das suas prioridades é a recuperação do parque habitacional público regional e a construção de mais habitação social para dar resposta às necessidades de habitação digna a mais de 6.000 madeirenses e porto-santenses", disse.

"Lamentavelmente", afirmou o deputado, "o discurso dos governantes não está articulado com a prática e torna-se completamente incoerente quando confrontado com a realidade dos bairros sociais que tem à sua responsabilidade".

Em muitas das situações só não existe melhor habitação, porque o Governo Regional se demite das suas obrigações de investimento básico na manutenção e recuperação das áreas habitacionais". Ricardo Lume

Segundo o deputado, "o exemplo claro é o que está a acontecer no Bairro de Santo Amaro, onde se agravam os problemas e as condições de vida da população".

"Vale a pena apontar o caso concreto do Bloco nº 10, onde há mais de seis semanas deixou de funcionar o elevador. Apesar das muitas solicitações por parte dos moradores do prédio para que a IHM, proprietário do imóvel, diligencie no sentido de garantir o arranjo do elevador, pelo facto de existirem habitantes no referido edifício com mobilidade reduzida, até ao dia de hoje nada foi feito no sentido da resolução do problema. Apesar dos muitos apelos por parte da população para que a IHM cumpra com as suas obrigações, a resposta necessária não se faz sentir", lamentou.

Perante estas situações que tornam difícil a vida de tanta gente nos bairros sociais dependentes do Governo Regional, o PCP considera "inaceitável e incompreensível o facto da IHM deixar ao abandono os seus inquilinos no Barro de Santo Amaro".

"Já solicitamos esclarecimentos ao Governo Regional e ao IHM sobre esta lamentável situação", revela.

Para o PCP, problemas como estes sentidos pela população residente naquele bairro "demonstram como a propaganda dos governantes está em desconformidade com a sua intervenção, desligada da vida concreta das pessoas dos bairros sociais, não passando de uma manobra para anestesiar ou promover falsas expectativas".