Bairro da Nazaré vai contar com 53 novos lugares de estacionamento

O Complexo Habitacional da Nazaré vai receber uma intervenção, por parte da Investimentos Habitacionais da Madeira, ainda este mês, dotando-o com mais 53 lugares de estacionamento. O orçamento é de 222 mil euros, beneficiando "zonas distintas do Bairro da Nazaré, oferecendo aos moradores melhores condições de acessibilidade e de estacionamento para as suas viaturas".

A intervenção neste bairro visa também a correção de algumas situações ao nível da circulação pedonal, com o rebaixamento do passeio existente e a execução de uma rampa pedonal, nomeadamente na ligação entre a Rua da Austrália e a Rua da Venezuela, complementar ao acesso por escadas já existente.

Por seu lado, o bloco Nazaré III vai receber melhoramentos a nível da mobilidade dos moradores, com a criação de um novo acesso ao Caminho de São Martinho.

A obra deverá durar cerca de três meses, e estava prevista para arrancar no final do ano passado, mas só agora devido a um atraso nos procedimentos concursais foi possível colocá-la no terreno.

"Tendo em conta a melhoria das condições de acesso e funcionalidade que esta empreitada vai oferecer aos moradores deste complexo habitacional, a IHM destaca, por isso, a sua importância, ressalvando que, na sequência da acção para este ano de 2022 no que concerne a obras de reabilitação e beneficiação dos bairros sociais, está previsto um investimento na ordem dos 5,2 milhões de euros", refere nota da IHM à imprensa.