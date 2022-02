IHM prevê investimento de 5,2 milhões de euros na reabilitação dos bairros

O presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, João Pedro Sousa, visitou, esta manhã, o Bairro de Santo Amaro, onde lembrou que, para este ano, está previsto um investimento global na ordem dos 5,2 milhões de euros, no âmbito da eficiência energética nos bairros e de obras de reabilitação dos mesmos.

Até 2023 serão, ao todo, 355 os fogos intervencionados ao nível do plano de eficiência energética, representando um investimento global de 6,9 milhões de euros.

202 destes fogos encontram-se no concelho do Funchal, nomeadamente nos empreendimentos Romeiras e também no Complexo Habitacional de Santo Amaro (freguesia de Santo António). Os restantes investimentos decorrerão nos concelhos de Santa Cruz (empreendimentos Figueirinhas, no Caniço e Casais D'Além, na Camacha), de Câmara de Lobos (empreendimentos do Jardim da Serra, das Balseiras e da Achada, no Curral das Freiras) e do Porto Moniz (empreendimento do Seixal).

João Pedro Sousa aproveitou o momento para visitar o Bloco nº 10 que, devido a um problema técnico, encontrava-se com o elevador inoperacional. A situação ficou resolvida hoje.

Esta avaria foi comunicada no último dia de 2021, tendo a IHM informado, em tempo útil, a empresa responsável pela manutenção dos elevadores. A empresa não conseguiu proceder à reparação mais cedo, devido a um atraso no envio de uma das peças provenientes do continente.

No local, o presidente da IHM tratou de explicar a situação aos moradores do bloco, lamentando os transtornos que o sucedido acabou por causar aos inquilinos.

No caso específico do Complexo Habitacional de Santo Amaro, será lançado no decorrer deste mês o procedimento concursal para a reparação da cobertura dos Blocos 13, 14 e 15, estando também previstas obras de eficiência energética nos Blocos F e L, trabalhos que totalizarão cerca de 1,5 milhões de euros.

João Pedro Sousa recordou igualmente que um dos desígnios da IHM é garantir a melhoria das condições de vida dos moradores dos complexos habitacionais que estão sob a sua responsabilidade, para além de ser também sua intenção aumentar o seu parque habitacional, aproveitando os fundos do Plano de Resolução e Resiliência (PRR).