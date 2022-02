Trânsito quase parado após o nó da Cancela

Bom dia. O trânsito está hoje bastante complicado, não na zona do nó de Pestana Júnior, mas na zona da Cancela, na Via Rápida e no sentido Machico - Ribeira Brava, onde quase não se andava pouco antes das 8h00, em plena hora de ponta.

Pelo que foi possível apurar, as viaturas conseguem passar além desse ponto mas com alguma dificuldade. Em todo o caso, o habitual maior volume de tráfego automóvel nas manhãs dos dias úteis, continuam a dificultar a vida de quem sai para a estrada.

Nos vários outros pontos sensíveis das estradas da Madeira, nomeadamente porque muito desse tráfego conflui para o Funchal. Com os primeiros raios de sol a despontar no horizonte, muita cautela também com o encadeamento para quem conduz.