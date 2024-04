Machico já espera por Ben Dhiman, líder dos 115 km do MIUT

Ben Dhiman passou pelo posto de controlo do Porto da Cruz às 12h20 e está, neste momento, a caminho de Machico, onde deverá ser coroado, em condições normais, como o vencedor da prova dos 115 km do Madeira Island Ultra-Trail 2024. Sem concorrência por perto, o norte-americano, em ano de estreia no MIUT, prepara-se para deixar marca na Região com a sua vitória na prova principal.

Ben Dhiman está pela primeira vez no MIUT.

O 2.º classificado em masculinos é norueguês Sebastian Krogvig, que estava a 21:44 minutos de Ben Dhiman no posto de controlo do Porto da Cruz.

O norueguês Sebastian Krogvig, o 2.º classificado do MIUT após passagem pelo Porto da Cruz. Foto Miguel Espada/ASPRESS

Em femininos, a italaina Martina Valmassoi já passou pelo Chão da Lagoa, e com boa vantagem sobre a mais directa concorrente, a francesa Anne-Lise Rousset.

Martina Valmassoi 'controlou' no Chão da Lagoa às 12:23:22, quando tinha 83.8 km de prova. Já Anne-Lise Rousset passsou por esse posto de controlo às 12:30:56.