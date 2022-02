PSD apresenta voto de congratulação ao Clube Desportivo 'Os Especiais' pelo seu 20º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação ao Clube Desportivo 'Os Especiais' pelo seu 20º aniversário, enaltecendo o seu contributo, através da prática desportiva, na integração e no bem-estar das pessoas com deficiência, e agradecendo a todos aqueles que fazem parte destas duas décadas de história.

"Fundado em fevereiro de 2002, com o intuito de fomentar a prática desportiva por pessoas com deficiência, o clube tem vindo a prestar relevantes serviços à comunidade, através do desenvolvimento, expansão e promoção desta prática a nível regional, nacional e internacional", diz através de uma nota de imprensa.

"As suas actividades englobam praticantes de todas as idades, com vários tipos de deficiência, numa missão muito significativa que aumenta os níveis de bem-estar físico e psicológico dos seus praticantes", acrescenta.

Recorda que, ao longo destas duas décadas de história, esta instituição "tem, com o seu trabalho, levado o nome da Região além-fronteiras, através da participação em competições nacionais e da chamada de atletas às Seleções Nacionais de Basquetebol, Futebol e Atletismo para participação em eventos internacionais, nomeadamente nos Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (Austrália) e Atenas 2004 (Grécia), bem como em Campeonatos do Mundo e da Europa".

"Entre os títulos desportivos conquistados pelos atletas d’ 'Os Especiais', de que encontram-se o título de Campeão Nacional Feminino, em basquetebol – deficiência intelectual, nas épocas 2003/04 e 2004/05; a conquista do Campeonato do Mundo de Basquetebol - deficiência intelectual, em 2002 e 2006; o primeiro lugar nos Global Games 2009, na Suécia; a medalha de Ouro no Campeonato da Europa de Pista Coberta – Turquia, em 2013; ou as medalhas de ouro e prata (basquetebol, atletismo e futsal – síndrome de down) nos EuroTrigames, em 2021", realça.

"O Clube Desportivo “Os Especiais”, que é Instituição de Utilidade Pública desde Junho de 2007, assume como verdadeiro triunfo, apesar dos muitos prémios desportivos, o estímulo constante concedido aos seus atletas e famílias, em termos de desenvolvimento pessoal, social e da sua autoestima", sustenta.

Por fim diz que, por isso, tem "merecido, cada vez mais, o apoio, a atenção e colaboração de diversas entidades, públicas e privadas, que, em uníssono, se dedicam e reforçam este tipo de prática desportiva, fazendo do desporto um lugar e um palco para todos".