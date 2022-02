Clube Escola O Liceu assinalou 16.º aniversário

O Clube Escola O Liceu (CEOL) assinalou, na segunda-feira, o 16.º aniversário, com um programa repleto de actividades, nomeadamente um Minitorneio de Futebol Infantil - "Taça das Profissões"/"Taça Aniversário CEO Liceu", em parceria com a Dragon Force Madeira, e um "Open Day - Saúde e Nutrição", com a presença da Nutricionista do clube, Andreína Vieira.

O momento também foi de homenagem a todos os sócios, em especial a Jorge Moreira de Sousa, ex-presidente do conselho executivo da ESJM, na qualidade de sócio fundador N.º1 do CEO Liceu. "Gratidão pela pessoa que é, pelo apoio e contributo para a história do nosso clube", destaca o CEOL.

Também foi homenageado o atleta André Jorge, por todos os títulos alcançados, em especial, o de Campeão Mundial de Natação, nos World Transplant Games, em New Castle, Reino Unido, 2019, "pelo seu esforço, dedicação e superação, que levaram ao sucesso, dignificando a RA Madeira e o CEO Liceu", conforme destaca o clube.

A presidente do Clube, Ana Afonso, também foi homenageada pelos seus colegas, Maria José Barreto e Carlos Pontes, pelo “empenho e dedicação ao clube ao longo dos anos”. O clube agradeceu, igualmente, a presença dos responsáveis por algumas das entidades que “têm apoiado o CEOL ao longo da época desportiva, nomeadamente, o Vice-Presidente do Conselho Executivo da ES Jaime Moniz, Odílio Freitas, o Diretor Regional de Desporto, David Gomes, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes, o Vice-Presidente Desportivo da Associação de Futebol da Madeira, José Spínola e o coordenador geral da DF Madeira, Luís Alves”.

Ainda no âmbito do 16º Aniversário, o CEOL vai organizar, nos dias 19 e 20 de Fevereiro, no CPO da Penteada, o V Open Natação do Liceu - Madeira, em parceria com a ANMAD. O evento vai contar com cerca de 300 atletas de clubes da Região e do continente designadamente, FC Porto, EFANOR e CN Torres Novas, convidados pelo CEOL.

Para 19 de Março está agendada a Trapalhança do Liceu, torneio de futebol infantil, destinado aos escalões mais jovens, organizada em parceria com a Associação de Futebol da Madeira.

O clube também já está a preparar a III Edição do Liceu Cup Capio 2022, adiado em 2020 e 2021, devido à pandemia. A realização do evento está prevista para os dias 17 a 19 de Junho de 2022. Trata-se de um Torneio de Futebol internacional, destinado aos escalões de Sub11, Sub13 e Sub17, com a participação de equipas da Madeira, Açores, continente e internacionais.

“O CEOL agradece, igualmente, aos parceiros e patrocinadores pelo apoio e colaboração nos eventos organizados pelo clube. É também a ocasião certa para reconhecermos o empenho e dedicação de todos os órgãos sociais do clube, equipa técnica, atletas, pais e encarregados de educação e de todos os agentes desportivos envolvidos no processo de formação desportiva dos nossos jovens”, destaca o clube madeirense.