Especial São Valentim

Está na hora de escolher a melhor prenda para quem está mais perto do nosso coração, a nossa cara-metade, quem nos aquece a alma e nos conhece melhor que ninguém.

Consulte as nossas sugestões e boa escolha!

THALASSO SEA SPA at VIDAMAR MADEIRA

Massagem de Velas / 20 min. - 35€ por pessoa

Cuide do seu Amor e ofereça uma massagem de velas nas costas em ambiente decorado com velas e pétalas. Acesso à piscina Thalasso e aos 5 circuitos antes do tratamento.

Validade: Fevereiro

DORISOL SPA

Massagem Flavours of the Orient / 60 min. - 55€ por pessoa

Ofereça este momento especial: esfoliação com sal aromático seguida de uma perfumada massagem aromaterapia de corpo inteiro e, finalmente, uma massagem relaxante na cabeça. Acesso gratuito à piscina interior e jacuzzi.

Validade: Fevereiro a Dezembro

ASHOKA SPA at SENTIDO GALOMAR

Romantic SPA/30 min. – 63€ por casal

Um momento a dois que começa com um brinde romântico com taça de espumante seguido de uma massagem aromatizada para o casal.

Premium SPA / 120 min. - 220€ por casal

2 horas dedicadas ao casal incluindo brinde romântico com taça de espumante, ritual de banho e esfoliação dos pés, esfoliação corporal com sais da montanha e óleos essenciais, massagem aromatizada e massagem final de pés e mãos.

Validade: Fevereiro a Abril

TIL SPA CASTANHEIRO

Massagem de Corpo Inteiro / 50 min. - 120€ por pessoa

Uma massagem relaxante com o maravilhoso aroma de chocolate, incluindo flute de espumante. Acesso gratuito à piscina interior com circuito de hidroterapia e cascata, sauna e banho turco após o tratamento.

Validade: Fevereiro a Dezembro

SPA at THE VINE

Banho de Vinho com Massagem / 60 min. - 150€ por casal

Uma massagem luxuosa e relaxante que culmina num banho de vinoterapia antioxidante, uma experiência sensorial para descobrir a dois. Durante o banho revitalizante, é servido um cálice de vinho tinto, rico em polifenóis e antioxidantes, que completa a magia desta experiência.

Validade: Fevereiro a 14 de Abril (adquirido como Voucher Prenda, terá validade de 6 meses)

SAVOY GARDENS

Pacote de SPA e Jantar Romântico - 190€ por casal

Uma experiência a dois que começa com um Circuito SPA de 3 horas com massagem (50 min), chá relaxante, acesso às piscinas interior e exterior, solário, banho Turco, sauna, ginásio e sala de relaxamento, terminando com um jantar romântico no Culinarium incluindo flute de espumante, menu de 3 pratos e bebidas selecionadas.

Validade: Fevereiro a Abril

Nos valores indicados não estão incluídos extras de carácter pessoal e serviços não mencionados.

