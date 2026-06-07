Trump encabeçará abertura de festejos de 250 anos dos EUA após cancelamento de artistas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que encabeçará, a 24 de junho, um grande comício em Washington para dar início às comemorações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.

A alteração ao programa original do evento inaugural, batizado como "The Great American State Fair (A Grande Feira Estadual Americana)", ocorreu após o cancelamento por vários artistas da sua participação, invocando tensões políticas.

Na sua rede social, Truth Social, Trump escreveu que será "o maior comício de todos os tempos".

"Não queremos cantores sem talento mas com enormes honorários, que vos dão sono - dissemos-lhes a todos que ficassem em casa", acrescentou o Presidente republicano, referindo-se aos artistas que compunham o cartaz inicialmente anunciado para o evento.

O chefe de Estado norte-americano precisou que será acompanhado de música que os norte-americanos "ouvem há anos" e confirmou que contará com a atuação de Lee Greenwood, sobretudo conhecido por interpretar "God Bless the U.S.A.", uma canção patriótica lançada em 1984 que se tornou um hino frequente em comícios políticos, cerimónias militares e celebrações nacionais nos Estados Unidos.

O tenor Christopher Dennis, cuja voz Trump comparou à de Luciano Pavarotti, também acompanhará o Presidente, com um repertório de canções religiosas.

O anúncio surge depois de diversos artistas terem cancelado a participação nos concertos previstos para inaugurar "The Great American State Fair", o festival promovido pela organização Freedom 250 como parte das celebrações nacionais do aniversário da independência dos Estados Unidos.

Entre os que abandonaram o cartaz, estão o cantor de 'rock' Bret Michaels, vocalista da banda Poison, bem como as bandas Alabama, The Marshall Tucker Band, The Oak Ridge Boys e o músico 'country' Mark Wills.

Os cancelamentos obrigaram os organizadores a repensar a programação da cerimónia de abertura de 24 de junho e de todo o festival estadual, que se estenderá até 10 de julho e contará com pavilhões de todos os 50 estados, exposições históricas e atividades culturais como parte das comemorações dos "250 anos da América".